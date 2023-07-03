Киев "будет работать над альтернативными путями", говорит посол по особым поручениям.

Посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева отреагировала на сообщение Financial Times о том, что ЕС якобы рассматривает возможность предоставления подсанкционному российскому "Россельхозбанку" доступа к SWIFT с целью продления "зернового соглашения".

В после в Telegram Трофимцева подчеркнула, что шантажист, которым является Российская Федерация, не остановится, если выполнять его требования.

"С одной стороны – любые возможности для агроэкспорта – это хорошо. С другой – идти на уступки шантажисту – это побудить его к дальнейшему шантажу. Это же известная аксиома: шантажист не останавливается, если ты выполняешь его требования. Он просто придумывает новые поводы для шантажа. Будем наблюдать. И работать над альтернативными путями", - написала она и подчеркнула, что высказывает собственное мнение, а не позицию министерства.

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Трофимцева добавила, что полноценная работа черноморских портов в любом случае не будет возможной до завершения войны.

"Все равно без победы и полного освобождения бассейна Черного моря от военного присутствия России спокойно работать там вряд ли будет возможно", – добавила она.

Восстановление доступа "Россельхозбанка" к SWIFT - что надо знать

17 мая, несмотря на угрозы РФ, было в очередной раз продлено действие "зернового соглашения", заключенного при посредничестве Турции и ООН. Эта сделка позволила разблокировать экспорт продовольствия по Черному морю в условиях полномасштабной войны.

После того, как соглашение было продлено на два месяца, российская сторона в очередной раз заявила о стремлении выйти из него. Страна-агрессор выдвинула требования, одно из которых – подключение "Россельхозбанка" к международной межбанковской системе SWIFT. Потребность в снятии санкций объясняют якобы имеющимися проблемами для российского сельскохозяйственного экспорта.

По информации источников FT, в Евросоюзе обсуждают возможность согласиться на условия Москвы и предоставить доступ к SWIFT специально выделенной дочерней компании российского "Россельхозбанка". Сторонники этой идеи в блоке называют ее "наименее плохим вариантом" решения проблемы.

Кроме доступа к SWIFT, враг настаивает на обеспечении транзита аммиака по украинской территории. ООН предлагает Украине, России и Турции обсудить транзит российского аммиака.

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