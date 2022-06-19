Эксперт считает, что лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью.

Известный американский инвестор и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки посоветовал инвестировать не в биткоин или золото, а в продовольствие.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью. Инфляция скоро взлетит. Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть консервированный тунец и фасоль", - отметил он.

"Самое главное - это еда. Еще одна проблема - это голод. Инвестируйте в решение, которое спасет от голода. Берегите себя", - написал Кийосаки.

Война в Украине и цены на продукты:

9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что блокировка РФ экспорта украинской аграрной продукции привела к росту цен на продовольствие в мире. Также для многих стран мира сохраняется угроза голода.

По словам главы государства, "Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира".

18 июня 2022 года стало известно о том, что потребительская корзина в Украине в этом году подорожает на треть.

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