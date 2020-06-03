Цены на фрукты и ягоды в Украине поднялись до исторического максимума

В частности, оптовая цена на клубнику превышает прошлогоднюю в 2,6 раза.

Цены на фрукты и ягоды в Украине поднялись до исторически высокого уровня из-за негативного влияния погодных условий на урожай. Об этом сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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"Несмотря на снижение доходов потребителей в результате коронакризиса, цены на фрукты и ягоды на рынке Украины находятся на исторически высоких уровнях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего по состоянию на начало июня выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) - в среднем в 2,6 раза. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, уничтожили значительную часть урожая.

"Поэтому предложение земляники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды", - указано в сообщении.

Согласно сообщению, так же резко в Украине подорожала и черешня – основная часть ее урожая погибла из-за заморозков.

Цены на яблоки оставались высокими на протяжении всего сезона из-за сокращения производства в 2019 году. Отмечается, что на сегодняшний день запасы яблок в хранилищах украинских садоводов практически исчерпаны, а на рынке доминируют импортные яблоки, цены на которые высокие из-за спроса в Европе.

Цены на груши за год выросли на 30-35%, и сейчас на украинском рынке эти фрукты преимущественно импортные.

Сообщается, что из экзотических фруктов меньше всего выросли цены на бананы - всего на 2-4% за год. Цены на лимоны сейчас в среднем на четверть выше, чем в прошлом году, а на апельсины – на 40% выше. Спрос на эти фрукты резко вырос в разгар эпидемии коронавируса, поэтому цены на них остаются достаточно высокими.

Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортных абрикосов из Турции, Узбекистана и Испании.

"К сожалению, сады абрикосов в Украине также сильно пострадали от заморозков, и урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикосы в этом сезоне также не стоит", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты предупреждали, что урожай ранней клубники в этом году может стать худшим за последние пять лет, а из-за заморозков весной Украина может остаться без черешни и абрикосов.

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