Цены на картошку с Украине неумолимо снижаются: сколько стоит килограмм

На ситуацию влияют ряд причин.

Цены на картофель в Украине снижаются. Удешевление этого популярного овоща может быть связано с увеличением импорта, а также ухудшением качества корнеплода в хранилищах.

Осенью 2024 года цены на картошку достигли рекордного уровня, но с тех пор ситуация улучшилась, а стоимость корнеплода поползла вниз.

По данным ресурса "Минфин", по состоянию на середину февраля 2025 года средняя цена картофеля составляет 31,03 гривни за килограмм, что на 3,54 грн/кг дешевле, чем в январе 2025 года, когда средняя цена на овощ была на уровне 34,57 грн/кг.

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Цены на картошку в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 26,80 гривни за килограмм.

При этом в АТБ картофель продают по 25,89 грн/кг, что является самой низкой ценой среди выбранных сетей.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 29,60 грн/кг, что является самой высокой ценой среди анализируемых сетей.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине на прошлой неделе подешевели практически все овощи борщового набора. Из-за снижения качества корнеплодов, которые находятся на хранении, упали цены на картофель. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте репчатого лука.

Кроме того, подешевели морковь и свекла, не стала исключением и белокочанная капуста, а вот пекинская капуста продавалась дороже, чем неделей ранее. Также немного снизились цены на баклажан.

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