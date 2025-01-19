В списке есть груши и хурма.

Дипломированный диетолог Новелла Луи составила список из девяти фруктов и ягод, в которых клетчатки больше, чем в яблоке, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что клетчатка присутствует во фруктах, овощах, орехах, семенах и цельных зернах. Она помогает снизить уровень холестерин, может улучшить артериальное давление, а также снизить риск колоректального рака.

"В зависимости от возраста и пола рекомендуемая суточная норма потребления клетчатки составляет от 28 до 34 г. Включение в свой рацион следующих богатых клетчаткой фруктов - отличный способ достичь этой цели", - отметила диетолог.

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В свой список она включила такие фрукты и ягоды:

Маракуйя. Этот кисло-сладкий фрукт занимает первое место среди фруктов с самым высоким содержанием клетчатки, в каждой чашке (236 г) содержится 24,5 г.

Малина. Каждая чашка (150 г) содержит почти 10 г клетчатки, что составляет около трети суточной потребности в клетчатке.

Гуава. Уникальность гуавы в том, что и кожура, и семена съедобны, что обеспечивает содержание клетчатки в фрукте - 9 г на чашку (165 г).

Ежевика. Каждая чашка (150 г) содержит 8 г клетчатки.

Авокадо. Это фрукт, богатый витамином Е, полезными жирами и другими питательными веществами. Что еще более важно, половина авокадо содержит около 7 г клетчатки.

Хурма. Каждый фрукт (168 г) содержит целых 6 г клетчатки.

Питахая. Вы можете получить 5,5 г клетчатки на чашку (180 г), вычерпывая мясистую и семенную мякоть из половинки.

Груша. Если сравнивать яблоки и груши, то в грушах больше клетчатки, чем в яблоке, в среднем 5,5 г на средний плод.

Киви. В одной чашке нарезанного ломтиками киви (около 2 1/2 плодов киви) содержится 5,4 г клетчатки (180 г).

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если есть бананы каждый день.

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