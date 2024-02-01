В течение 2023 и в начале 2024 года было произведено около 1 млн 800 тысяч тонн сахара.

В Украине произведенного сахара достаточно для внутренних нужд украинцев и обеспечения необходимых объемов экспорта. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в течение 2023 и в начале 2024 года было произведено около 1 млн 800 тысяч тонн сахара. Средняя оптовая цена за тонну в начале 2024 года составляет 23-24 гривны за килограмм.

Высоцкий подчеркнул, что в целом ситуация на рынке сахара стабильная.

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Он уточнил, что для внутренних нужд украинцев ежегодно требуется до миллиона тонн сахара. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, предельный объем экспорта сахара в 2023/2024 маркетинговом году составляет до 650 тыс. тонн.

Цены на продукты в Украине

По данным Госстата, в декабре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, рост цен составило 0,7%. Продукты питания и безалкогольные напитки в 2023 году подорожали в целом на 4%.

Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты (на 12,4%), масло (на 9,9%) и молоко (на 9,7%). Подешевели больше всего масло подсолнечное (на 14,9%), яйца (на 9,5%) и сахар (на 5,8%).

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