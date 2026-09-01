Сети перестраивают логистику: в Минагро объяснили, на сколько вырастут цены на продукты

Изменение цепочек поставок требует дополнительных затрат.

Продуктовые сети в Украине перестраивают цепочки поставок товаров после уничтожения ряда складов с продукцией российскими оккупантами. Однако дополнительные расходы на логистику приведут к подорожанию продуктов в пределах до 2,5%, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

"Переход к более децентрализованной модели поставок требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. В то же время, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному подорожанию продуктов питания – максимум до 2,5%", – заверил министр.

Сейчас сети адаптируют свои цепочки поставок с учетом военных реалий. Он отметил, что главная цель – децентрализация, которая сделает невозможной масштабную одновременную потерю больших объемов продукции.

Видео дня

"Один из ключевых элементов новой модели поставок продовольствия – поставки небольшими партиями. Второй – прямая доставка непосредственно от производителя к месту реализации. Это позволяет обеспечить украинцев необходимой продукцией своевременно и надлежащего качества, чтобы не было перебоев с поставками", – объяснил Высоцкий.

Он отдельно отметил, что Украина будет обеспечена овощами борщового набора.

"Если мы говорим об овощехранилищах среднесрочного и долгосрочного хранения, где овощи должны храниться до следующего урожая, – на сегодняшний день для нужд украинцев необходимые хранилища доступны. Овощей, прежде всего борщового набора, будет выращено в достаточном количестве, их хватит для потребления", – сообщил министр.

Дефицит продуктов в Украине – главные новости

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран заявил, что в Украине нет никакого дефицита продуктов. По его словам, подобные заявления – работа враждебного ИПСО и местных полезных идиотов.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно по каждому из базовых продуктов. Проблема может быть только с ассортиментом продуктов на полках.

Вас также могут заинтересовать новости: