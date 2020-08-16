В Украине ожидается падение цен на свинину – прогноз

Реализация свинины остается относительно стабильной, а производители охлажденной свинины ожидают некоторого оживления потребительской активности.

Середина августа характеризуется относительным постоянством на рынке свинины в живом весе: внутренние котировки остались в пределах диапазона на прошлой неделе, а средняя цена практически не изменилась.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

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«На этой неделе большинство товарных партий реализовали по 47-48,5 грн/кг, что соответствует ценовому коридору предыдущей недели. Вследствие этого средняя цена осталась на уровне 47,8 грн/кг. Высокий уровень цен на свинину живым весом сформировался на юге страны: вследствие меньшей концентрации производителей свинины в регионе и ограничения предложения товарного поголовья из-за жарких условий цены достигали 49-50 грн/кг», — рассказала руководитель аналитического отдела АСУ Александра Бондарская.

Прогноз от экспертов

В ходе мониторинга ценовых ожиданий среди представителей мясоперерабатывающей отрасли, большинство опрошенных прогнозировали неизменность цен закупки на следующей неделе.

«В большинстве регионов предложение свиней убойных кондиций остается сезонно ослабленным, переработчики отмечают низкий убойный вес животных. В то же время, реализация свинины остается относительно стабильной, а производители охлажденной свинины ожидают некоторого оживления потребительской активности в преддверии последних длительных выходных лета», — объясняет эксперт.

Предсказания постепенного ослабления цен, по ее словам, в основном звучат от представителей западных областей, которые отметили активное предложение свинины от сезонных откормщиков в регионе. Что касается других представителей мясопереработки, то они ожидают постепенное ослабления цен ближе к сентябрю.

Прогноз ООН

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Украина в ближайшие 10 лет увеличит производство курятины на 20% – до 1,5 млн тонн, на фоне роста производства мяса в мире. Экспорт курятины из Украины за 10 лет может вырасти до 1 млрд долл. в год в денежном выражении.

Хронология событий

По данным Государственной службы статистики, производство мяса в Украине в январе-апреле 2020 года выросло на 1,7%, яиц – сократилось на 0,6%.

Украина за четыре месяца 2020 года увеличила импорт курятины до 16,1 миллиона долларов, что на 46,7% больше, чем в январе-апреле прошлого года (10,9 миллиона долларов).

Украина за пять месяцев 2020 года сократила экспорт курятины до 223,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

В июне 2020 года Украина сократила экспорт курятины на четверть, а в рейтинг экспортеров вошла Великобритания, покинувшая ЕС.

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Автор: Елена Коваленко