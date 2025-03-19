Средняя цена на сало остановилась на отметке 239,70 грн/кг.

Цены на два самых популярных в Украине продукта в супермаркетах подскочили. Речь идет о хлебе и сале.

Согласно данным портала Минфин, по состоянию на 19 марта хлебобулочные изделия подорожали. В частности, нарезанный пшеничный хлеб весом в 650 грамм подорожал с 38,75 до 40,65 гривни. Таким образом, хлеб прибавил в цене 1,90 гривни.

При этом зафиксировано подорожание мясных продуктов, а именно домашнего сала. Так, килограмм этого популярного продукта подскочил в цене с 232,47 до 239,70 гривни. Таким образом, продукт прибавил в цене 7,23 грн/кг.

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По данным портала, самое дешевое сало в Мегамаркете - 200,40 грн/кг, а самое дорогое в Novus – 279 гривень за килограмм. При этом средняя цена остановилась на отметке 239,70 грн/кг.

Стоит отметит, что в Сильпо свиное сало "Фермеское" можно купить по 229 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на картофель, морковь, капусту, свеклу, а также зелень в Украине за прошлую неделю не изменились. При этом наблюдается тенденция к росту цен на огурец и усилился рост цен на помидоры.

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил о том, что в Украине растет инфляция, и этот процесс будет продолжаться. Кроме того, он напомнил, что на цены в стране влияет импорт и война.

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