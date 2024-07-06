Отмечается, что на рынок уже поступают первые украинские бахчевые.

Цены на голубику в Украине продолжают падать. Ягоду уже продают по 120-130 гривень за килограмм.

По данным мониторинга AgroTimes, красная смородина стоит 120 грн/кг, ежевика – 140 грн/кг, а черную смородину предлагают по 70 грн/кг.

При этом черешня стоит 90 грн/кг, абрикосы – 35–60 грн/кг, а персик – 38–50 грн/кг.

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На рынке широко представлены и первые украинские бахчевые культуры - арбузы из Николаева, Одесской области и Закарпатья предлагают по 23-25 ​​грн/кг, дыни – 50-60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - послдение новости

На рынок поступили первые украинские арбузы. Отпускные цены на первые партии в среднем на 11% выше, чем в начале сезона прошлого года. Фермеры установили цены на уровне 20-26 грн/кг ($0,49-0,64/кг).

При этом цены на огурцы в Украине стремительно падают. Резкое снижение стоимости – результат массового поступления овоща из открытого грунта. Фермеры продают огурец по цене 10-22 грн/кг ($0,25-0,54/кг), что в среднем на 58% дешевле, чем в конце прошлой неделе.

В свою очередь руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович сообщила, что благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели быстрее, чем в прошлом году, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены.

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