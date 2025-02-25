В Украине стремительно растут цены на популярный продукт: сколько стоит в магазинах

Почти весь 2024 год цены были достаточно стабильны.

Цены на подсолнечное масло в Украине с начала 2025 года стремительно растут. Этот популярный продукт в магазинах продается от 60 гривень за бутылку.

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в Facebook отметили, за февраль масло побило рекорд скорости роста цены за последние несколько лет.

"Это обусловлено повышением стоимости семян, составляющих значительную часть себестоимости продукции, а также ростом мирового спроса и колебанием цен на нефть", - объясняют эксперты.

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Цены на подсолнечное масло в супермаркетах Украины

В Auchan этот популярный продукт продают по 61,80 гривни за бутылку объемом 850 миллилитров.

В АТБ за такой же объем масла придется заплатить от 60,50 грн.

В Сильпо цены стартуют от 60,99 гривни.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция

При этом эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук предупредила, что цены на продукты, в частности, на овощи резко реагируют на сезонные колебания.

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