Баклажаны с начала недели стали дешевле на 35%.

Испанские фермеры столкнулись в резким падением закупочных цен на овощи.

Об этом сообщает FreshPlaza.

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По состоянию на 18 ноября 2020 года огурцы продавались в среднем по 0,16 евро за кг. Фактически, всего за три дня цена упала на 48%.

Что касается цуккини, то цена упала на 31% и сейчас составляет менее 0,30 евро за кг. В этом месяце цена упала на 46%, что на 57% ниже, чем в прошлом году.

Баклажаны с начала недели стали дешевле на 35%, и теперь продаются менее чем за 0,30 евро, что на 19% ниже прошлогодней цены. Цена на простые томаты в среднем составляет около 0,14 евро за кг.

Ассоциация организаций производителей фруктов и овощей COEXPHAL-APROA на пресс-конференции объявила об изъятии с рынка огурцов и другой плодоовощной продукции.

«Мы рекомендуем всем нашим сотрудникам отказываться от 5-10% их продукции коммерческого качества, чтобы сократить текущие поставки», — сказал Хуан Антонио Гонсалес, президент COEXPHAL.

Ассоциация просит администрации обеспечить «защиту европейских фруктовых и овощных продуктов от неконтролируемого ввоза продуктов из третьих стран с явным нарушением конкурентных положений, а также пресечение незаконных действий, таких как мошенническая перемаркировка продуктов из третьих стран».

Уничтоженный урожай цитрусовых

По состоянию на 13 ноября 2020 года в Испании дожди уничтожили урожай цитрусовых на десятки миллионов евро. Сильные дожди нанесли значительный ущерб испанскому региону Валенсия. С учетом потерь урожая, дополнительных затрат на спасение деревьев и ремонт поврежденной инфраструктуры, общая сумма ущерба оценивается в 62 млн евро.

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Автор: УНИАН