Из-за дождей 20 миллионов тонн фруктов не поступят на рынки.

Сильные дожди нанесли значительный ущерб испанскому региону Валенсия. С учетом потерь урожая, дополнительных затрат на спасение деревьев и ремонт поврежденной инфраструктуры, общая сумма ущерба оценивается в 62 млн евро.

Об этом сообщает Freshplaza.

Читайте такжеЕвропейским фермерам выделили 8 миллиардов евро на преодоление последствий коронавируса

Наибольшие потери в размере 42 млн евро понесли графства Ла-Рибера, Ла-Сафор и Ла-Марин. Цитрусовые являются наиболее пострадавшей культурой: затронуто около 15 тыс. га, 20 млн т фруктов не поступят на рынки.

Более того, 1 тыс га, предназначенных для выращивания сезонных овощей, как в открытом грунте, так и в теплицах, были уничтожены с экономическим ущербом в 6 млн евро.

Рассадники декоративных растений и цветов, 100 га которых пострадали от урагана, оценивают свои потери в 4 млн евро.

По оценке ассоциации сельскохозяйственных производителей (AVA-ASAJA), производителям придется потратить 5 млн евро на фунгицидные и восстанавливающие средства, чтобы спасти в следующем сезоне деревья.

Что касается сельскохозяйственной инфраструктуры, AVA-ASAJA оценивает дополнительные расходы, необходимые для ремонта дорог, трубопроводов, теплиц, складов или ирригационных сооружений, в 15 млн евро.

Фактический размер ущерба, вероятно, будет определен примерно через 15 дней, поэтому не исключено, что эта цифра увеличится до 80 млн евро.

Засуха в Украине

В мае 2020 года в Килийской районе Одесской области совершил самоубийство фермер, потерявший из-за засухи 100% урожая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН