Цены на морковь в Украине резко подскочили из-за дефицита: сколько сейчас стоит килограмм

Морковь продают в среднем в 4,5 раза дороже, чем годом ранее.

Цены в Украине на качественную морковь снова начали повышаться. Подорожание спровоцировал достаточно высокий спрос при ограниченном предложении.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что оптовые компании и розничные сети активно закупают овощ, а запасы в хранилищах стремительно сокращаются. Рост спроса позволил местным фермерам повысить отпускные цены на морковь.

Так, на данный момент овощ продают по 30-40 грн/кг ($0,73-0,97/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Рост цен эксперты объясняют сезонным истощением запасов качественной продукции, из-за чего оптовым компаниям все сложнее закупать нужные объемы моркови.

Стоит отметить, что на сегодняшний день корнеплод в Украине уже поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем годом ранее.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 39,90 грн/кг.

В АТБ морковь можно купить по 37,89 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 43,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - сколько стоят овощи

На прошлой неделе в Украине росли цены на овощи борщового набора. Повышенный спрос на свеклу привел к повышению цен на 20-25%. При этом начал дорожать репчатый лук.

Кроме того, теплая погода ускорила созревание местных огурцов, в результате чего цены начали снижаться.

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