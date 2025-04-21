Из-за теплой погоды увеличилось предложение местного огурца, что снизило цены.

На прошлой неделе в Украине росли цены на овощи борщового набора. Повышенный спрос на свеклу привел к повышению цен на 20-25%, из-за чего овощ продавался в два раза дороже, чем год назад.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что отпускные цены на свеклу находились на уровне 20-30 гривень за килограмм, хотя неделей ранее овощ отдавали по 16-25.

При этом начал дорожать репчатый лук – с 14-16 грн/кг до 15-20, а также продолжили расти цены на морковь – с 27-30 до 30-40 грн/кг. Кроме того, дорожала белокочанная капуста как прошлогодняя, так и ранняя – с 44-45 до 45-55 грн/кг и с 40-60 до 50-80 грн/кг соответственно.

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Установившаяся теплая погода, заметно ускорила созревание местных огурцов, в результате цены снижались с 90-160 до 80-100 гривень за килограмм. Выросла стоимость чеснока с 100-150 до 130-170 грн/кг.

В сегменте зелени подорожал зеленый лук со 130-160 до 160-200 гривень за килограмм.

Фруктовый сегмент отметился подорожанием банана с 70-75 до 74-78 грн/кг и яблока – с 25-40 до 30-43 грн/кг. Цены на грушу упали со 110-120 до 65-100 гривень за килограмм.

Урожай в Украине 2025 - прогноз НБУ

Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что регулятор прогнозирует увеличение урожаев в этом году, что должно способствовать снижению продовольственной инфляции.

По его словам, по зерновым НБУ прогнозирует рост урожая на 12%, по масличным - на 10%, по овощам и картофелю - на 17%.

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