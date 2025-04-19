Несмотря на удешевление, тепличные огурцы сейчас в среднем на 15% дороже, чем в прошлом году.

В Украине стремительно дешевеют тепличные огурцы из-за теплой погоды и резкого роста предложения, сообщают аналитики EastFruit.

Так, сегодня украинские тепличные комбинаты уже продают огурец по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что такую ценовую динамику в этом сегменте представители тепличных комбинатов объясняют существенным снижением спроса. При этом предложение огурца на рынке продолжает стремительно расти.

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Также стабильными остаются поставки и более дешевой импортной продукции из Румынии, цена на которую на украинском рынке обычно не превышает 60 грн/кг ($1,45/кг).

При этом, несмотря на удешевление, тепличный огурец в Украине на сегодняшний день поступает в продажу в среднем на 15% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, впервые с начала года украинские производители начали существенно повышать цены на лук из-за сезонного истощения запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активности оптовых компаний.

Также сообщается, что в Украине выросли цены на свеклу. Овощ продают по 20-26 грн/кг ($0,49-0,63/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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