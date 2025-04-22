Эксперт указал, что цена растет на дешевые продукты из-за снижения покупательной способности среднего класса.

Цены на овощи борщевого набора будут держаться достаточно высокие до начала поставок из открытого грунта местных овощей нового урожая. Удешевление украинцам стоит ожидать в конце мая - начале июня.

"Такая ситуация будет продолжаться до того момента, пока не начнутся первые поставки из открытого грунта с нашей территории овощей нынешнего урожая. Как правило, это конец мая - начало июня. Тогда цены начинают существенно снижаться", - рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин эфире "Громадського радио".

По его словам, повышение цен на овощи сезонное, потому что заканчиваются остатки урожая 2024 года, который был очень слабый, а спрос оставался более-менее устойчивый. При этом он указал, что цена растет именно на дешевый сегмент продуктов.

Видео дня

"Цена - это соотношение спроса и предложения. Спрос формируется специфическим образом. У нас всегда средний класс сидел в дорогом сегменте продуктов питания. Есть такие исследования, которые говорят, что чем мы богаче, тем больше едим мяса и молокопродуктов, чем беднее, тем больше едим хлеба и картофеля. В связи с падением реальных доходов населения, средний класс, который не экономил на продуктах и сидел в более дорогом сегменте, начинает переходить в дешевый сегмент продуктов. Овощи, хлеб, макароны, крупы. В том сегменте и так присутствовали малообеспеченные слои населения. У нас оказывается ситуация, когда средний класс вместе с малообеспеченными слоями населения создает дополнительный спрос на дешевый сегмент", - подытожил эксперт.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Повышенный спрос на свеклу привел к повышению цен на 20-25%, из-за чего овощ продавался в два раза дороже, чем год назад. При этом начал дорожать репчатый лук.

Установившаяся теплая погода, заметно ускорила созревание местных огурцов, в результате цены снижались.

Вас также могут заинтересовать новости: