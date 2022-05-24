Россия предлагает разблокировать порты с зерном в обмен на снятие санкций.

Великобритания не планирует отправлять военные корабли Королевского флота в Черное море, чтобы помочь экспортировать продовольствие, такое как зерно, из заблокированного украинского порта Одессы.

Об этом заявил представитель правительства Великобритании в ответ на публикацию The Times о якобы предоставлении суден для морской деблокады, цитирует The Guardian.

Как сообщал The Times, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что говорил со своей британской коллегой Лиз Трасс о создании "защитного коридора" из порта Одессы. В операции будет задействована "коалиция желающих" предоставить корабли для очистки порта.

"Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины. Однако в настоящее время нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море", - заявили в британском правительстве.

По данным CNN, США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.

Тем временем Россия согласна разблокировать порты в обмен на снятие санкций с экспорта продукции РФ.

Недавно Украина присоединилась к подписанию Дорожной карты по продовольственной безопасности и наладила два сухопутных маршрута для транспортировки продукции.

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