Больше всего растет в цене пшеница и кукуруза.

Из-за войны в Украине цены на зерно, растительное масло и ряд других продуктов будут расти.

Об этом в интервью НВ заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"За последние два месяца — на 30−40%, в зависимости от вида зерна. Я думаю, рост продолжится", - отметил Горбачов.

По его словам, больше всего растет в цене пшеница и кукуруза.

"Это традиционные экспортные продукты, которые поступали из Украины. Кукуруза используется для производства комбикормов, и рост цен на нее приводит к подорожанию мяса. А из пшеницы пекут хлеб. Можно ожидать существенное повышение цен на хлеб и на все продукты питания животного происхождения. Украина — это еще самый крупный в мире экспортер подсолнечного масла. Сейчас у нас остановилось большинство маслоэкстракционных заводов, потому как практически 98% масла шло через порты. Идет существенный рост цен на масло в том числе", - заявил Горбачов.

Эксперт также отметил, что на международном рынке будет наблюдаться существенный дефицит подсолнечного масла.

"Понимая какую угрозу несет дефицит продовольствия на глобальном рынке, а также важность экспорта зерна для экономики Украины, наши международные партнеры пытаются нам помочь. ЕС разрабатывает свой план по поддержке экспорта украинского зерна, который призван ликвидировать бюрократические и технические проблемы, возникающие на границе со странами ЕС при экспорте зерна из Украины. Также Канада и США заявили, что работают над тем, чтобы вернуть украинское зерно на мировой рынок", - заявил Горбачов.

Война в Украине и угроза голода:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что из-за войны в Украине миру может грозить продовольственный кризис.

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине.

Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявил о том, что миру может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой.

12 мая 2022 года в МИД предупредили страны-потребители, что Россия торгует украденным зерном из Украины.

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