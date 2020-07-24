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Украина готова удовлетворить спрос Китая на продукты питания - вице-премьер

15:40, 24 июля 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Украине Фань Сяньжунем.

"Украина имеет мощный экспортный потенциал, и мы готовы удовлетворить растущий спрос Китая в высококачественных продуктах питания и украинской сельхозпродукции, в частности муке, яблоках, свежей черешне, курятине, рыбе и бобовых", - приводятся слова Стефанишиной.

Иллюстрация REUTERS

Она также отметила растущий объем двусторонней торговли между Украиной и Китаем, что является важным сигналом об общем интересе бизнеса и новых перспективах для развития торгово-экономических отношений.

Вице-премьер добавила, что важным для усиления культурно-гуманитарного и бизнес-взаимодействия является восстановление прямого регулярного авиасообщения между Киевом и Пекином, которое прекращено из-за карантина.

Как сообщал УНИАН, Украина за первое полугодие 2020 года на фоне пандемии COVID-19 увеличила экспорт продукции сельского хозяйства в страны Азии на 14,5%

В частности, Китай увеличил закупки украинского продовольствия в полтора раза (+52,8%) – до 1,4 миллиарда долларов.

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