Украина готова удовлетворить спрос Китая на продукты питания - вице-премьер

Вице-премьер Стефанишина отметила растущий объем двусторонней торговли между Украиной и Китаем.

Украина готова удовлетворить растущий спрос Китая на украинские продукты питания и сельхозпродукцию.

Читайте такжеКитай открыл свой рынок для украинской черники

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Украине Фань Сяньжунем.

"Украина имеет мощный экспортный потенциал, и мы готовы удовлетворить растущий спрос Китая в высококачественных продуктах питания и украинской сельхозпродукции, в частности муке, яблоках, свежей черешне, курятине, рыбе и бобовых", - приводятся слова Стефанишиной.

Она также отметила растущий объем двусторонней торговли между Украиной и Китаем, что является важным сигналом об общем интересе бизнеса и новых перспективах для развития торгово-экономических отношений.

Вице-премьер добавила, что важным для усиления культурно-гуманитарного и бизнес-взаимодействия является восстановление прямого регулярного авиасообщения между Киевом и Пекином, которое прекращено из-за карантина.

Как сообщал УНИАН, Украина за первое полугодие 2020 года на фоне пандемии COVID-19 увеличила экспорт продукции сельского хозяйства в страны Азии на 14,5%

В частности, Китай увеличил закупки украинского продовольствия в полтора раза (+52,8%) – до 1,4 миллиарда долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram