Нацбанк ухудшил прогноз падения ВВП из-за коронавируса

В Нацбанке прогнозируют, что экономика в последующие годы вернется к росту

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

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Глубокое падение уже позади

"Глубокое падение осталось позади - во втором квартале. Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем демонстрирует признаки стабилизации", - заявил Шевченко.

Стимулирующие меры

"Стимулирующие меры Национального банка, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление", - добавил он.

Прогноз

"Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики", - добавили в НБУ.

В Нацбанке прогнозируют, что экономика в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

Как развивались события

Национальный банк Украины с 12 июня 2020 года снизил учетную ставкудо исторического минимума в 6% годовых.

23 июля 2020 года Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 6% годовых после того, как в июне снизил ее в восьмой раз подряд - до исторического минимума.

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