Больше всего сельхозтехники Украина покупает в Германии и США

В прошлом году Украина закупила у Германии сельхозмашин на 243 миллиона долларов, у США - на почти 160 миллионов долларов.

Больше всего сельскохозяйственной техники в денежном выражении Украина импортирует из Германии и США.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на доктора экономических наук Александра Захарчука.

По его словам, общий объем импорта агротехники в 2019 году составил 769,2 миллиона долларов, что значительно меньше, чем в рекордные 2008 и 2017 годы, когда Украина закупила техники на 1,34 миллиарда и 1,14 миллиарда долларов соответственно.

"Эти показатели свидетельствуют о низкой покупательной способности сельхозтоваропроизводителей, особенно малых и средних размеров. Вместе с тем, в Украину все увереннее заходят страны-ведущие производители тракторов и другой сельскохозяйственной техники: США, Китай, Великобритания, а также страны Евросоюза – Германия, Франция и Нидерланды. Также заметное место в обеспечении техникой занимают Польша и Беларусь", - приводятся в сообщении слова эксперта.

В частности, в 2019 году объемы поставок новой и подержанной техники из Германии составили 243,4 миллиона долларов - более 30% от общего импорта агротехники.

Второе место среди экспортеров техники для сельского хозяйства в Украину занимают США - около 160 миллионов долларов по итогам прошлого года (20,6%).

На третьем месте оказалась Польша, у которой в прошлом году украинские аграрии закупили техники на 80,3 миллиона долларов (10,4%).

Одинаковые доли – по 9% – в отечественном импорте агротехники имеют Нидерланды (почти 70 миллионов долларов) и Китай (69 миллионов долларов). Поставки сельхозмашин и оборудования из Франции составили в 2019 году 58 миллионов долларов (7,5%), из Беларуси – почти 50 миллионов долларов (6,5%).

В то же время эксперт отмечает, что усиление позиций зарубежных стран на украинском рынке агротехники может быть угрозой для национальной экономики – в последние годы зависимость украинских аграриев от импортируемой техники достигала от 80 до 90%.

"В случае прекращения импорта техники или его ограничения, вероятность чего повышается с введением мер по противодействию коронавирусу COVID-19, зарубежная техника не сможет удовлетворить потребности отечественного агросектора, что приведет к сокращению объемов сельскохозяйственного производства", - подытожил Захарчук.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики" в прошлом году украинские аграрии были хуже обеспечены техникой, чем в 2018 году. В частности, в 2019 году Украина импортировала на 17% меньше сельхозтехники – на около 770 миллионов долларов, а техники украинского производства было закуплено на 8,4% меньше - на сумму 8,7 миллиарда гривень.

В 2020 году на программу государственной поддержки АПК в госбюджете заложено 4 миллиарда гривень. В частности, 1 миллиард гривен предусмотрен на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования. Аграрии смогут получать компенсацию в размере 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования в этом году.