Украинские аграрии в 2019 году были хуже обеспечены сельхозтехникой, чем годом ранее

В прошлом году аграрии импортировали на 17% меньше техники из-за границы и закупили на 8,4% меньше техники украинского производства.

Украинские аграрии в 2019 году были хуже обеспечены сельскохозяйственной техникой, чем годом ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Характерным признаком 2019 года стало дальнейшее снижение уровня обеспеченности сельскохозяйственной техникой... Если в 2018 году этот показатель составлял 51,7%, то в прошлом году он уменьшился на 12 миллиардов гривень – до 49,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло из-за снижения объемов закупки аграриями как импортной, так и украинской техники.

В 2019 году Украина импортировала сельхозтехники на около 770 миллионов долларов, что на 17% меньше, чем годом ранее. Техники украинского производства было закуплено на 8,7 миллиарда гривень, что на 8,4% меньше, чем в 2018 году.

При этом эксперты подчеркивают, что украинские производители сельхозтехники количественно не могут удовлетворить потребности внутреннего рынка.

"По оценкам ученых Института аграрной экономики, отечественные заводы-производители способны удовлетворять потребности аграрного сектора Украины не более чем на 15-20%", - сказано в сообщении.

Кроме того, в 2019 году объемы импорта агротехники в денежном выражении превысили объемы экспорта отечественной техники в 17,2 раза.

"В 2020 году прогнозируется дальнейший спад объема приобретения и продажи техники из-за уменьшения импортно-экспортных операций на 15-20%. А это, в свою очередь, повлечет дальнейшее уменьшение уровня обеспеченности техникой для аграрного сектора экономики еще на 1,0-1,5 процентных пункта", - сказано в сообщении.

По мнению экспертов, основными причинами этого будут мировой экономический кризис, усиленный пандемией коронавируcа, а также нестабильность на рынке земельных ресурсов и ограниченность доступа к кредитным ресурсам.

Как сообщал УНИАН, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете на 2020 год заложено 4 миллиарда гривень. В частности, 1 миллиард гривень предусмотрен на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования. Аграрии смогут получать компенсацию в размере 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования в 2020 году.