Украина экспортировала более 47 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 18 миллионов тонн, кукурузы - 24 миллиона тонн.

Украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 47,04 миллиона тонн зерна, что на 8,2 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 18,09 миллиона тонн, ячменя - 4,37 миллиона тонн, кукурузы - 24,04 миллиона тонн, ржи - 8,2 тысячи тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 278,3 тысячи тонн, что на 64,3 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллиона тонн будут экспортированы на внешние рынки.

Украина утвердила граничные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 миллиона тонн.

Правительство не будет ограничивать экспорт из Украины зерновых культур, подсолнечного масла и других ключевых экспортных позиций на время карантина, который был продлен до 24 апреля.