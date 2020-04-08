Грузовой рейс отправился из Киева вечером 7 апреля.

Украина самолетом экспортировала в Израиль 40 тонн яиц перед праздником Песах (еврейской Пасхой).

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель посла Израиля в Украине Йоав Быстрицки.

Согласно сообщению, грузовой рейс El Al ISRAEL отправился вечером 7 апреля из Киева.

Быстрицки отметил, что правительства двух стран работали над тем, чтобы увеличить квоты и разрешить экспорт.

По информации издания the Jerusalem Post, перед праздником Песах (еврейской Пасхой), который в 2020 году отмечается 8 апреля, в Израиле начался дефицит куриных яиц.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство яиц в Украине в 2019 году выросло на 3,4% - до 16,6 миллиарда штук.