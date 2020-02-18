Украина увеличила производство мяса и яиц

При этом производство молока в стране ощутимо сократилось.

Объем производства мяса в Украине в январе 2020 года составил 322,7 тысячи тонн (в живом весе), что на 4,5% больше, чем за первый месяц прошлого года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, производство яиц в стране в январе выросло на 7,4% - до 1,216 миллиарда штук. При этом производство молока сократилось на 2,5% - до 545,2 тысячи тонн.

Отмечается, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство мяса в Украине в 2019 году выросло на 4,8% - до 3,47 миллиона тонн (в живом весе), яиц – на 3,4% до 16,6 миллиарда штук, молока - сократилось на 3,7% до 9,68 миллиона тонн.