Кукуруза возглавила ТОП-10 товаров украинского экспорта

По данным Минэкономики, Украина за прошлый год экспортировала 32 миллиона тонн кукурузы на 5,2 миллиарда долларов.

Украина по итогам 2019 года экспортировала 32 миллиона тонн кукурузы на 5,2 миллиарда долларов, что в денежном выражении больше, чем страна получила от экспорта других товаров, и составляет 10,4% от всего экспорта.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, представляя ТОП-10 товаров в украинском экспорте 2019 года.

Второе место в структуре экспорта заняло подсолнечное масло, которого Украина в прошлом году поставила на 3,78 миллиарда долларов. Это составляет 7,6% от всей выручки от экспорта в 2019 году.

На третьем месте оказалась пшеница. Украина в прошлом году экспортировала 19,96 миллиона тонн пшеницы на 3,65 миллиарда долларов. Доля пшеницы в экспорте из Украины по итогам 2019 года составила 7,3%.

На четвертом месте расположились железорудные окатыши, которых Украина поставила 15 миллионов тонн на 1,6 миллиарда долларов, и доля которых в экспорте составила 3,2%.

Далее в рейтинге идут концентраты железные (1,87 миллиона тонн на 1,42 миллиарда долларов), кабели (1,32 миллиарда), слябы (полуфабрикаты из углеродистой стали, 3,19 миллиона тонн на 1,29 миллиарда долларов), рапс (3,1 миллиона тонн на 1,26 миллиарда долларов), соевые бобы (3,6 миллиона тонн на 1,16 миллиарда долларов) и жмых из семян подсолнечника (4,7 миллиона тонн на 975 миллионов долларов).

По словам Качки, на вышеуказанные 10 товаров приходится 43,2% всего украинского экспорта.

"Пусть вас не пугает сырьевая составляющая первой десятки. В ТОП-100 товаров присутствуют и товары с добавленной стоимостью - вагоны, телефонные аппараты и двигатели", - отметил замминистра экономики.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, импорт товаров и услуг в Украину за 2019 год вырос на 6% - до 67,309 миллиарда долларов, экспорт – на 11,2%, до 63,676 миллиарда долларов.

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 миллиарда долларов - почти на 20% больше, чем годом ранее.