Компания "Империал Тобакко" оспаривает в суде решение АМКУ, потому что не нарушала закон - гендиректор

«Позиция «Империал Тобакко» по решению АМКУ является однозначной и решительной: все обвинения в адрес компании являются надуманными, необоснованными. Никаких нарушений со стороны «Империал Тобакко» не происходило. Как международная компания с серьезными внутренними правилами, мы добросовестно соблюдаем действующее законодательство», - заявил в интервью «Интерфакс-Украина», генеральный директор «Империал Тобакко», Растислав Чернак.

Чернак пояснил, что «Империал Тобакко» подала иск в хозяйственный суд города Киева для обжалования решения АМКУ. 20 января уже состоялось первое подготовительное заседание - председательствующая судья по делу ознакомилась с процессуальными ходатайствами сторон и предоставила табачной компании и АМКУ дополнительное время на подготовку доказательств и обоснования правовых позиций. Следующее заседание запланировано на начало марта.

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Напомним, 10 октября 2019 АМКУ вынес решение о наложении на четырех международных производителей сигарет беспрецедентного штрафа на общую сумму 6,5 млрд. грн. АМКУ обвиняет производителей в согласованных действиях в пользу ООО «Тедис Украина», которые привели к монополизации рынка дистрибуции сигарет со стороны последнего. Размер штрафа для «Империал Тобакко» составил 460 млн. грн.

По словам Растислава Чернака, именно Антимонопольный комитет Украины еще в 2010 году допустил ситуацию, за которую сейчас пытается оштрафовать «Империал Тобакко». Во времена правления президента Януковича, АМКУ выдал многочисленные разрешения в пользу компании «Мегаполис Украина» (переименованной впоследствии в «Тедис Украина»), в результате которых «Мегаполис» консолидировал рынок дистрибуции сигарет. Как результат, по благословению АМКУ - часть крупнейших дистрибьюторов была приобретена «Мегаполисом», а еще часть - не продлила лицензии и внезапно ушла с рынка, досрочно разорвав контракты с табачными компаниями, - объясняет генеральный директор «Империал Тобакко».

«Мы получали от своих дистрибьюторов письма с информацией, что они прекратили свою деятельность и продали бизнес «Тедису». Подчеркиваем, «Империал Тобакко» не инициировала прекращение договорных отношений ни с одним дистрибьютором. Компания не могла повлиять на эту ситуацию, нашим мнением относительно возможных последствий монополизации рынка дистрибуции ни АМКУ, ни какие-либо другие органы власти не интересовались, и такую ​​кардинальную смену структуры рынка дистрибуции табачных изделий мы должны были принять как данность – так как формально, с точки зрения закона, вся перестройка рынка была подтверждена разрешениями АМКУ», - пояснил Растислав Чернак.

«АМКУ фактически пытается переложить ответственность за свои же действия на нас, как на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями. При этом, не подтверждает свои обвинения никакими доказательствами или аргументированным экономическим анализом. Тот факт, что жесткая конкуренция между производителями вылилась в «ценовую войну» в 2016 году и существенное снижение доли рынка «Империал Тобакко» был АМКУ полностью проигнорирован (странный какой-то заговор получается, если мы, наоборот, снизили цены и потеряли долю рынка). Сейчас наша юридическая команда очень активно работает над подготовкой к следующим судебным слушаниям, мы привлекли лучших антимонопольных экономистов и экспертов из Украины и ЕС, а также специалистов права с ЕС, для дополнительного обоснования нашей позиции защиты. Уверен, что судебная система Украины компетентно и профессионально рассмотрит данный спор, надлежащим образом выполнит свою функцию и защитит права компании путем вынесения законного и обоснованного решения. Вместе с тем, параллельно мы прорабатываем другие доступные нам юридические инструменты защиты, в частности подачи исков в международный инвестиционный арбитраж и в Европейский суд по правам человека», - заверил генеральный директор «Империал Тобакко» в Украине Растислав Чернак.

По его словам, сейчас на табачном рынке уже нет монополии, хотя доля «Тедис Украина» является достаточно высокой, на уровне 62-64%: «Я могу говорить только за свою компанию – кроме «Тедис», «Империал Табакко» сейчас работает еще с 20-ю прямыми покупателями. Ко всем партнерам у нас равное, объективное отношение. Мы делаем все, чтобы добиться максимально конкурентного рынка дистрибуции сигарет в Украине», - пояснил руководитель «Империал Тобакко».