Импорт яблок в Украину вырос в 7 раз

Экспорт сократился вдвое.

В сезоне 2019/20 годов Украина продолжает импортировать очень много яблока – намного больше, чем в предыдущие два сезона. Импорт яблока за первую половину сезона (август 2019 года – январь 2020 года) достиг 7,1 тыс. тонн и был в 7 раз выше, чем за тот же период предыдущего сезона. Также объём импорта превышал показатели сезона 2018/19 годов в пять раз.

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За первые шесть месяцев текущего сезона экспорт украинского яблока был чуть менее 14 тыс. тонн, в то время как годом ранее к концу января было экспортировано уже более 25,6 тыс. тонн яблока. И даже в не самом продуктивном сезоне 2017/18 годов, когда урожай яблока в Украине пострадал от весенних заморозков, к концу января было экспортировано уже 21,6 тыс. тонн яблока нового урожая, отмечают аналитики EastFruit.

«Высокие внутренние цены на яблоко в Украине в текущем сезоне стимулируют их импорт. Основной объём яблока для свежего рынка ввозится из Польши, хотя на рынок уже начали поступать и первые партии яблока премиального качества из Италии, продающиеся в высоком ценовом сегменте. Естественно, что в такой ситуации очень сложно экспортировать яблоко, так как и Польша и даже Молдова были более конкурентными по цене на яблоко, чем Украина», - отмечает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

С начала 2020 года большинство сортов яблока на рынке Украины подорожали на 10-20%. Тенденция роста цены продолжилась и на прошлой неделе.