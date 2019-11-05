Импорт плодов и ягод в Украину превысил их экспорт вдвое - эксперты

С начала этого года Украина экспортировала плодово-ягодной продукции на сумму 172 миллиона долларов, что на 10% больше, чем годом ранее.

В январе-сентябре 2019 года за счет экзотических фруктов импорт плодов и ягод в Украину более чем в два раза превысил отечественный экспорт.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Богдана Духницкого.

"За девять месяцев этого года Украина экспортировала плодово-ягодной продукции на сумму 172 миллиона долларов США. Это на 10% превышает прошлогодний показатель за соответствующий период… Объемы импорта фруктов в Украину также увеличились (+23%) - до 392 миллиона долларов США", – цитирует пресс-служба Духницкого.

Больше всего за 9 месяцев 2019 года Украина закупила цитрусовых плодов - на 115 миллионов долларов, бананов - 113 миллионов долларов, косточковых и семечковых (яблок, груш, абрикосов, персиков и др.) - 53 миллиона долларов, винограда - 27 миллионов долларов, фиников, инжира, ананасов - на 27 миллионов долларов.

Согласно сообщению, в разы увеличились закупки за рубежом традиционных для Украины фруктов: яблок и груш - с 4 тысяч тонн за девять месяцев 2018 года до 25 тысяч тонн в этом году; абрикосов, персиков и других косточковых - с 26 тысяч тонн до 58 тысяч тонн.

Как отмечает пресс-служба, такая ситуация объясняется снижением количественных и качественных показателей нынешнего урожая этих фруктов в Украине.

В то же время, по данным экспертов, сохранилась тенденция увеличения экспорта украинской продукции. В частности, экспорт грецких орехов вырос на 80% - до 75 миллионов долларов. За девять месяцев Украина экспортировала замороженных фруктов на 63 миллиона долларов, яблок и груш на 14 миллионов долларов, а также ягод на 12 миллионов долларов.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отечественный экспорт плодов увеличился и в количественном выражении. Крупнейшим рынком сбыта для украинской продукции садоводства остается Европейский Союз", - цитирует пресс-служба Духницкого.

По словам эксперта, в географической структуре экспорта определяющими являются продажи в Польшу (17,5% от всего экспорта), Турцию (11,3%), Францию (8,1%), Беларусь (6,2%), Италию (5,0%), Нидерланды (4,1%) и Ирак (4,0%)”.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании Pro-Consulting, экспорт плодово-ягодной продукции из Украины по итогам 2019 года может достичь рекорда благодаря высокому урожаю в связи с благоприятными погодными условиями.

Украина за шесть месяцев текущего года увеличила экспорт плодов и ягод на 16% - до 116 млн долл.

Украина в 2018 году увеличила экспорт плодово-ягодной продукции на 17% - до 229 миллионов долларов.