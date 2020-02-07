Экспорт товаров из Украины увеличился за счет рекордных поставок агропродукции

Экспорт товаров из Украины за прошлый год увеличился на 6,4%.

Экспорт товаров из Украины в 2019 году увеличился на 6,4% за счет рекордных поставок агропродукции, несмотря на ухудшение цен для украинских экспортеров. Об этом говорится в январском отчете Национального банка Украины.

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“Высокие урожаи сельскохозяйственных культур 2018-2019 годов обеспечили рекордные поставки целого ряда товаров (зерновых и масличных культур, подсолнечного масла, масличных жмыхов), поддержавших динамичный рост экспорта продовольственных товаров”, - сказано в отчете.

Отмечается, что замедление роста в 4 квартале прошлого года было обусловлено тем, что урожай кукурузы, хоть и был значительным, остался на уровне прошлого года.

При этом дополнительным фактором наращивания экспорта продовольственных товаров стал повышенный спрос на них со стороны Китая, обусловленный его торговым противостоянием с США.

“В результате, впервые в истории Китай стал крупнейшей страной-торговым партнером Украины, опередив Россию, Германию и Польшу”, - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, Украина с июля по декабрь 2019 года увеличила экспорт зерновых и зернобобовых культур на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года – до 30 млн тонн.

По состоянию на 7 февраля 2020 года украинские аграрии экспортировали 37,14 млн тонн зерновых с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020).

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году. В частности, пшеницы собрано 28,3 млн тонн (+15%), кукурузы на зерно - 35,8 млн тонн (+0,1%).

Ожидается, что 54 млн тонн зерновых урожая 2019 года будут экспортированы на внешние рынки.