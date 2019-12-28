Аграрный комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли

Как заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, рекомендованным проектом закона предлагается предусмотреть, что вопрос о допуске иностранцев к покупке земли как учредителей юридических лиц может решаться только на всеукраинском референдуме.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять законопроект о рынке земли с поправками во втором чтении.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский сообщил во время общения с журналистами, которое транслировалось на телеканале "Наш".

Сольский сказал, что сегодня парламенту было рекомендовано рассмотреть только один законопроект во втором чтении.

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Он уточнил, что этот законопроект содержит немного статей, и в каждой из них есть поправки. По его словам, большинство поправок на 90% идентичны.

"Всего планируется семь законопроектов, тех, что я видел. Четыре уже приняты в первом чтении. Один из них только прошел комитет и рекомендован ко второму чтению. Там были тысячи поправок, вокруг которых было много дискуссий в последнее время. В последующих (законопроектов) также очень много поправок. Секретариат сейчас работает над обобщением, там где сотни, где тысячи (поправок)", - заявил Сольский.

Он сказал, что в рекомендуемом к рассмотрению законопроекте определены только базовые вещи, а в дальнейшем комитет будет рассматривать еще дополнительные законопроекты.

Сольский уточнил, что "были определены основные поправки в статью 119, которые в первую очередь комитет рекомендует Верховной Раде поставить на голосование".

В частности, он отметил, что вопрос допуска иностранцев к покупке земли в качестве учредителей юридических лиц может решаться только на всеукраинском референдуме.

Также комитет рекомендует парламенту установить ограничения на максимальную площадь земли, которая может продаваться в одни руки - не более 10 тыс. га.

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть, что минимальная цена на землю не может быть меньше, чем ее нормативно-денежная оценка.

Также председатель комитета отметил, что покупать землю смогут только граждане Украины, громады и украинские юридические лица, учрежденные исключительно украинцами.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

К этому проекту закона было подано более 4 тыс. поправок.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.