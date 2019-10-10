Зеленский предложил на первом этапе запуска рынка продавать землю исключительно украинцам

По словам президента, в законе о рынке земли необходимо урегулировать отношения с теми иностранцами, кто уже ведет аграрный бизнес в Украине.

Президент Владимир Зеленский считает, что на первом этапе запуска рынка земли в Украине право на покупку участков должны иметь исключительно украинцы, но через несколько лет рынок можно будет открыть и для иностранных компаний.

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Об этом президент сказал во время пресс-марафона.

"Какое-то время мы должны продавать земли только украинцам. Второй период, когда наши уже купили, когда у нас уже есть кредитная ставка и льготы, тогда мы уже сможем открыть рынок другим – иностранным компаниям, которые будут стопроцентно работать на этой земле, и наши украинцы будут там работать. Но это уже через несколько лет", – сказал он.

При этом президент отметил, что есть проблемы с теми иностранцами, кто уже ведет аграрный бизнес на территории Украины.

"Мы не продаем иностранцам, ни в коем случае… Осталось только одно по поводу иностранцев – это как установить коммерческие отношения с теми, которые сейчас, или уже лет пять или десять лет, работают на нашей земле", – сказал он.

Президент добавил, что эти вопросы будут урегулированы в новой редакции закона.

Также Зеленский отметил, что до 1 декабря мораторий на землю будет отменен.

"Успеем. До 1 декабря мы должны успеть", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

25 сентября Кабмин подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявлял, что Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.