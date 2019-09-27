Украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 39% запланированных площадей

Кроме того, аграрии намолотили 45,1 млн тонн зерна с площади 11,1 млн га, или 72% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 26 сентября засеяли озимыми зерновыми 2,9 млн га, или 39% от прогнозируемой площади посева (7,3 млн га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 2,6 млн га, или 42% к прогнозу; рожь - на площади 69 тыс. га, или 56% к прогнозу; озимый ячмень - на площади 147 тыс. га, или 16% к прогнозу.

По данным ведомства, наряду с осенней посевной кампанией в Украине продолжается уборка зерновых. Так, по состоянию на 26 сентября аграрии намолотили 45,1 млн тонн зерна с площади 11,1 млн га, или 72% к прогнозу.

В частности, кукурузы намолочено 5,4 млн тонн с площади 899 тыс. га, или 18% к прогнозу; гречихи - 72 тыс. тонн с площади 54 тыс. га, или 80% к прогнозу; проса - 138 тыс. тонн с площади 74 тыс. га, или 82% к прогнозу.

Кроме того, добавили в Минагропроде, семян подсолнечника намолочено 9,6 млн тонн с площади 4,2 млн га, или 71% к прогнозу, сои - 2 млн тонн с площади 867 тыс. га, или 55% к прогнозу. Сахарной свеклы собрано 1,6 млн тонн с площади 36 тыс. га, или 17% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 млн тонн.