Гончарук назвал условие доступа иностранцев к покупке украинской земли

По его словам, предлагаемая Кабмином модель рынка земли предполагает участие иностранцев лишь в качестве бенефициаров зарегистрированных в Украине компаний.

Модель открытия рынка земли в Украине предполагает, что покупателями могут быть только украинцы или зарегистрированные в стране компании, а уже их бенефициарами могут выступить иностранцы.

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Об этом на конференции «Земля как фактор развития украинского села» заявил премьер-министр Алексей Гончарук, отвечая на вопросы присутствующих в зале.

«В существующей модели могут быть иностранцы (бенефициарами компаний, которые будут покупать землю – УНИАН). В той модели, по которой мы сейчас дискутируем, это возможно», - сказал он.

При этом премьер отметил, что правительство готово обсудить ограничения относительно участия иностранных инвесторов.

«Мы можем проговорить какие-то ограничения, если у кого-то есть какие-то опасения… Если у вас есть реальные опасения, что сюда зайдут китайцы, что на границах стоят миллиарды – это сказки, такого нет, но если есть такие опасения, мы готовы с вами проговорить инструменты, как эти риски уменьшить», - добавил премьер.

Гончарук отметил, что сейчас в Украине есть более тысячи случаев, когда иностранцы обрабатывают украинскую землю, пусть и в формате аренды земельных участков, а не на праве собственности. При этом работа многих из них является образцовой, поэтому премьер считает, что они заслужили право так или иначе поучаствовать в открытии рынка.

«Если сейчас ограничить и не предоставить никакого юридического инструмента сохранить и защититься подобным людям, это будет выглядеть так, вроде Украина выгоняет иностранных инвесторов. Лично для меня это неприемлемая история», - подчеркнул он.

«У нас есть иностранные компании, которые работают. Ничего страшного тут нет. Наоборот – в большинстве случаев, когда это происходит, это приводит к тому, что туда приходят инвестиции, техника, создаются рабочие места, платятся налоги и так далее. Весь опыт инвестирования иностранцев в украинскую землю показывает, что иностранец часто относится к исполнению своих обязанностей точно не хуже, чем другой цивилизованный собственник», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска рынка земли сельхозназначения ее смогут купить только украинцы или украинские компании.

До этого глава государства поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук 19 сентября заявил, что Кабмин предлагает открыть рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Среди прочего, Кабмин предлагает гарантировать первоочередное право купить землю тем, кто сейчас ее арендует.

До этого времени правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для покупки земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.

19 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабмин за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом поучаствовать в покупке участков.

Ранее в Минагропроде и Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.