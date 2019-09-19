Открытие рынка земли: фермерам обещают кредиты под 5%

Кабмин за счет компенсации из госбюджета планирует снизить ставку кредитов фермерам для покупки земли ниже 5%.

Кабинет министров за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом поучаствовать в покупке участков.

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Об этом во время конференции "Земля как фактор развития украинского села" заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Вы сможете пойти в любой банк, который является участником этой программы. Если ваши документы соответствуют, то ваш кредит будет удешевлен. Государство направит из бюджета деньги, чтобы ваша ставка была не 20%, как сейчас, не 10-11%, как мы рассчитываем, что будет достигнуто рыночными механизмами, а чтобы ставка была менее 5%", - сказала она.

По словам главы Минфина, правительство также планирует применять второй механизм поддержки фермеров, которые хотят поучаствовать в покупке земли.

Речь идет о фонде частичного гарантирования кредитования, который подразумевает, что государство будет предоставлять банкам дополнительные гарантии, поскольку они не хотят выдавать кредиты без большого залога.

Маркарова добавила, что оба эти механизма поддержки могут быть объединены в один.