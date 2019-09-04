Прибыльность производства молока в Украине выросла на 40%

Рост прибыльности производства молока стал возможен благодаря повышению цен на эту продукцию.

Прибыльность производства молока в Украине в августе 2019 года увеличилась на 38,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

"Условная прибыльность производства молока в коммерческих хозяйствах Украины (УМИ) была в августе 2019 года уже на 38,9% выше прошлогодней в том же месяце", - написал Ярмак.

При этом эксперт отметил, что УМИ в августе текущего года был на 24,5% выше, чем в среднем за последние семь лет для этого месяца.

По словам Ярмака, рост прибыльности производства молока стал возможен благодаря повышению цен на эту продукцию.

Эксперт также отметил, что, по сравнению с июлем этого года, прибыльность производства молока выросла на 2,6%. Кроме того, за восемь месяцев этот показатель увеличился на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выше среднего за этот период в течение последних семи лет на 11,6%.

"Поэтому, несмотря на сложный год для отрасли переработки молока и вполне возможного снижения экспорта по итогам календарного года, имеем достаточно неплохие результаты для производителей. Лучшие по уровню прибыльности производства молока годы были лишь до 2015 года, но с того времени профессиональные производители молока значительно повысили свою продуктивность, поэтому в отдельных хозяйствах ситуация достаточно положительная", - подчеркнул Ярмак.

Эксперт добавил, что в сентябре в Украине также ожидается рост условной прибыльности производства молока, поскольку предложение этой продукции на рынке резко сокращается, а корма нового урожая начинают поступать более массово.

Как сообщал УНИАН, прибыльность производства молока в Украине в 2018 году сократилась на 14,1%.

Производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 млн тонн.

Справка УНИАН. Украинский молочный индекс (УМИ) - индекс условной прибыльности производства молока коммерческими хозяйствами в Украине. Рассчитывается как соотношение цены на сырое молоко первого сорта к стоимости концентрированного кормового рациона в хозяйствах. Динамика УМИ показывает изменения в прибыльности производства молока безотносительно к инфляции и девальвации, поскольку эти факторы уже учтены через изменение цен кормов и молока.