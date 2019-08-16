В "Укрлендфарминге" подчеркнули, что новый Трудовой кодекс должен обеспечить равноправные отношения между работодателем и работником

Один из крупнейших агрохолдингов Европы считает, что новый Трудовой кодекс должен быть более гибким, учитывать и обеспечивать равноправные отношения между работодателем и работником.

Представители крупнейших работодателей Украины встретились с вероятным главой Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения для обсуждения проєкта нового Трудового Кодекса.

"Укрлендфарминг", один из крупнейших агрохолдингов Европы, считает, что новый Трудовой кодекс должен быть более гибким, учитывать все реалии бизнеса и обеспечивать равноправные отношения между работодателем и работником.

Работодатели собрались для обсуждения проекта нового Трудового Кодекса Украины с Галиной Третьяковой, новоизбранным депутатом от "Слуги народа", которую правящая партия определила вероятным главой Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Встреча состоялась по инициативе Федерации работодателей Украины. Во встрече приняли участие представители крупных компаний - членов ФРУ, в частности "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming), Kyivstar, "Укрзализныця", Крюковский вагоностроительный завод, Метинвест, Харьковский плиточный завод, "Еврокар" и других.

Стороны констатировали, что существующий кодекс давно устарел и требует обновления. По мнению Натальи Романенко, руководителя департамента по управлению персоналом группы компаний "Укрлендфарминг", в Украине появились новые формы занятости населения, динамика ведения бизнеса требует упрощения процедур оформления работника на работу, а персонал требует иных форм стимулирования и льгот, чем указанные в морально устаревшем Трудовом кодексе.

Еще начиная с 2001 года при поддержке Международной организации труда началась работа по подготовке реформирования трудового законодательства. Активное участие в этом процессе в течение последних нескольких лет принимает и группа компаний "Укрлендфарминг" как работодатель, который создает десятки тысяч рабочих мест на селе с конкурентными зарплатами и развитой системой мотивации. "Проект Трудового кодекса рассматривается уже 18 лет, наша экспертная HR-группа участвует в рассмотрении проекта уже более 5 лет, и мы понимаем, что даже этот процесс пересмотра законодательства не успевает за изменениями в бизнесе, поэтому последний проект, принятый в первом чтении, однозначно требует пересмотра, - рассказала Наталья Романенко, НR-директор агрохолдинга, в комментарии Обозревателю - По нашему мнению, задача нового Трудового кодекса заключается в обеспечении равноправных отношений между работодателем и работником, создании более гибких законодательных положений, которые будут учитывать все реалии бизнеса на сегодняшний день".

Тот факт, что все проекты Трудового кодекса в совокупности 18 лет пролежали "под сукном", означает, что в них не осталось ничего реформаторского, подчеркнула Наталья Гостева, директор Департамента дерегуляции предпринимательской деятельности ФРУ. Последний вариант - законопроект №1658 - уже несколько лет ждет рассмотрения во втором чтении в ВР. Между тем мир современного украинского бизнеса, в том числе и аграрного, уже давно сталкивается с неудобствами, созданными устаревшим трудовым законодательством. "Сегодня бизнес настолько изменился за последние 20 лет, что атавизмы Кодекса законов о труде Украины, составленного в советские времена, часто существуют только формально, но никак не регулируют трудовые отношения между работодателем и работниками, - говорит Наталья Романенко. - За это время появились новые формы занятости населения, новые технологии, персонал нуждается в других формах стимулирования, мотивации и систем дополнительных льгот, динамика бизнеса требует быстрых решений и действий, а даже оформление трудовых отношений сейчас достаточно трудоемкое по сравнению с аналогичным опытом других государств, где оформление работника занимает лишь 2 минуты".

Группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка считается одним из лучших работодателей Украины. Это один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, предприятия которого находятся в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины и создают рабочие места для почти 30 тысяч человек.