Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в ЕС

За этот период экспорт этой продукции в ЕС вырос на 12% - до 43,3 тысячи тонн.

Украина в январе-апреле этого года вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в Европейский Союз, увеличив экспорт этой продукции в ЕС на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,3 тысячи тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting, ссылаясь на данные статистической отчетности Европейской комиссии.

"В соответствии с отчетом, Украина удерживает третью позицию среди стран-экспортеров мяса птицы в ЕС", - сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что рост экспорта украинской курятины в ЕС стал возможен благодаря высокому качеству украинской продукции, а также наращиванию внутреннего производства. Кроме того, в 2017 году Евросоюз частично приостановил импорт курятины из Бразилии, что позволило украинским производителям существенно увеличить свою долю на европейском рынке.

В то же время, по словам экспертов, сдерживающим фактором увеличения экспорта курятины из Украины в Евросоюз являются действующие квоты.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2018 году вырос на 21,2% в натуральном выражении - до 328,9 тысячи тонн, и на 30% в денежном выражении - до 506,6 миллиона долларов.