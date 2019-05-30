Украина значительно увеличила экспорт мяса птицы: топ-3 стран-покупателей

Основными импортерами украинского мяса птицы за отчетный период стали Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.

Экспорт мяса птицы из Украины в январе-апреле увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 199,2 млн долл., сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

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При этом в натуральном выражении Украина экспортировала 135,8 тыс. тонн мяса птицы.

Согласно сообщению, основными рынками сбыта стали Саудовская Аравия, которая закупила продукции на 54,7 млн долл. (27,4% в общей структуре экспорта), Нидерланды - 33,1 млн долл. (16,6%) и Словакия - 20 млн долл. (10%).

Эксперты отметили, что в апреле Украина поставила на внешние рынки 32,2 тыс. тонн мяса птицы общей стоимостью 52,4 млн долл. Основные поставки пришлись на Саудовскую Аравию, Нидерланды, Словакию, а также Ирак, Армению и Египет.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2018 году вырос на 21,2% в натуральном выражении - до 328,9 тыс. тонн, и на 30% в денежном выражении - до 506,6 млн долл.