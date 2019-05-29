В Украине стало меньше крупного рогатого скота

Поголовье крупного рогатого скота в Украине на начало мая сократилось на 3,5% - до 3,7 млн голов.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на начало мая сократилось на 3,5% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года - до 3,7 млн голов в связи с низкой прибыльностью выращивания и низкими ценами реализации мяса в Украине, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал рост животноводства в Украине

В сообщении сказано, что из общего количества поголовья крупного рогатого скота 69,6%, в том числе 76,2% коров, сосредоточено в хозяйствах населения.

Эксперты отметили, что главными причинами отказа селян от выращивания крупного рогатого скота являются экономические и социальные факторы.

"Среди них, в частности, катастрофическая убыточность, продолжительное время выращивания скота и низкие средние цены реализации. Кроме того, растет доля населения старше трудоспособного возраста", - отметили эксперты.

Кроме того, по расчетам ученых института, в структуре потребления мяса на одного человека в год доля говядины сокращается, тогда как свинины и мяса птицы - растет.

Эксперты также добавили, что по соотношению цены и учитывая покупательную способность населения Украины, мясо птицы в последние годы занимает ведущие позиции, а птицеводство стремительно развивается и является наиболее эффективной отраслью животноводства.

По прогнозам экспертов, в 2019 году тенденции сокращения поголовья крупного рогатого скота, а также поголовья свиней, продолжится из-за подорожания кормов и частых вспышек опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС), роста цен на зерновые культуры и комбикорма, повышения стоимости ветеринарных препаратов, а также наращивания поголовья птицы.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, поголовье крупного рогатого скота в Украине за 2018 год сократилось на 4,3% и составило 3,3 млн голов, при этом поголовье коров снизилось на 2,5% - до 1,9 млн голов. Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,9 млн голов, поголовье овец и коз сократилось на 3,1% - до 1,2 млн голов, а поголовье птицы увеличилось на 2,9% - до 210,78 млн голов.