В Украине стало меньше крупного рогатого скота и свиней

В то же время поголовье птицы увеличилось на 4,6%.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 мая 2019 года составило 3,7 миллиона голов, что на 3,5% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 1,9 миллиона голов, что на 4% меньше, чем на 1 мая прошлого года.

Также сообщается, что поголовье свиней в Украине на отчетную дату сократилось на 0,4% – до 6,1 миллиона голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 2,6% и составило 1,57 миллиона голов.

Поголовье птицы увеличилось на 4,6% – до 210,3 миллиона голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине за 2018 год сократилось на 4,3% и составило 3,3 миллиона голов, при этом поголовье коров снизилось на 2,5% - до 1,9 миллиона голов. Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,9 миллиона голов, поголовье овец и коз сократилось на 3,1% - до 1,2 миллиона голов, а поголовье птицы увеличилось на 2,9% - до 210,78 миллиона голов.