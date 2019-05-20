Аграрии засеяли яровыми зерновыми 91% запланированной площади

Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 6,6 млн га.

Украинские аграрии по состоянию на 20 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 6,6 млн га, или 91% запланированной площади, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеУкраинские аграрии сократили переработку зерна на муку

В частности, аграрии засеяли кукурузой на зерно 4,3 млн га, или 92% к прогнозу; гречихой - 23 тыс. га, или 24% к прогнозу; просом - 37 тыс. га, или 64% к прогнозу.

Кроме того, сев сахарной свеклы проведен на площади 220 тыс. га (90%), подсолнечника - 5,1 млн га (90%), сои - 1,2 млн га (65%).

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, что ранние яровые зерновые в некоторых западных областях Украины нуждаются в пересеве из-за непогоды.

В 2019 году эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых на 2,4% по сравнению с прошлым годом - до 68,4 млн тонн.