Украина сократила экспорт масличных

Также с начала 2018-2019 МГ было экспортировано 37 миллионов тонн зерновых культур.

Украина за девять месяцев 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) сократила экспорт масличных культур на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,9 миллиона тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В рамках текущего маркетингового года было экспортировано 3,9 миллиона тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 4,4 миллиона тонн масличных", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с начала 2018-2019 маркетингового года было экспортировано 37 миллионов тонн зерновых культур, что на 16,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого МГ. При этом экспорт пшеницы сократился на 7% и составил 13 миллионов тонн, а кукурузы - увеличился на 66% - до 20 миллионов тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году снизила экспорт масличных на 7,5% - до 4,8 миллиона тонн.

По данным Минагропрода, в 2017-2018 маркетинговом году (июль 2017 - июнь 2018) аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.

Объемы экспорта масличных культур в 2017-2018 МГ увеличились на 52% по сравнению с предыдущим МГ - до 3,5 миллиона тонн.