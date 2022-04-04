Все это время зоопарк оставался без еды, света, газа, электричества и связи.

Больше месяца в плену врага вместе с местными жителями находились более 350 животных из зоопарка "XII Месяцев", расположенного в поселке Демидов Киевской области.

Как говорится в сюжете ТСН, Демидов россияне оккупировали в первые дни и покинули его только 30 марта. Все это время зоопарк оставался без еды, света, газа, электричества и связи.

"Мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Конечно, ситуация сейчас лучше, по сравнению с тем, что было в оккупации. Мы подготовили минимальные запасы кормов за это время. Мы не могли предположить, что русские внезапно покинут территорию парка и вообще территорию района, поэтому у нас был тактический запас, который мы ввезли в парк и начали кормить животных, чтобы они приходили в себя. Теперь у нас очень много работы и нужно налаживать работу, чтобы завезти в долгосрочной перспективе корма", – рассказал владелец зоопарка Михаил Пинчук в эфире "Сніданок. Онлайн".

Он отметил, несмотря на то, что гражданам еще не разрешают возвращаться в район, местные власти разрешили подвозить все необходимое в зоопарк, чтобы животные могли иметь полноценный рацион.

"Животные сейчас уже находятся на нормальных рационах. Ну как находятся... Вы понимаете, что после месячного голодания нельзя сразу переводить животных на полный рацион", – пояснил Пинчук.

Директор зоопарка рассказал, что сейчас сотрудники зоопарка активно ухаживают за животными, ведь многие из них очень сильно пострадали во время оккупации, и теперь врачам нужно оценить их состояние.

Также Пинчук рассказал о первом дне войны, как он остался отрезанным в 5 километрах от зоопарка, что успели до этого завезти в зоопарк, как эвакуировали некоторых животных в течение боевых действий и какая помощь сейчас нужна зоопарку.

Как сообщал УНИАН, зоопарк "XII Месяцев", который находится под Киевом, с начала войны оказался в эпицентре боевых действий и фактически отрезанным от внешнего мира. Тем не менее, в условиях войны здесь родилось несколько животных, среди которых – меленький зебренок, которого назвали Маленький Зе.