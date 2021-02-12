Бахчисарайское водохранилище критически обмелело.

В сети появились очередные свидетельства засухи в оккупированном Россией Крыму.

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На этот раз фотографии Бахчисарайского водохранилища опубликовал в Telegram военный ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Мужчина крупным планом снял потрескавшуюся землю, что еще недавно омывалась водой. Берег Бахчисарайского водохранилища ежедневно все больше продвигается вперед, а засуха обнажила выступы водоема, кое-где просматривается дно.

Такая же ситуация и с водотоками, которыми поставляют воду из водохранилища в города. Уровень их наполненности критически упал.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам – утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: УНИАН