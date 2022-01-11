Госрыбагентство отчиталось об объемах зарыбления в Украине.

За 2021 год профильные государственные учреждения Госрыбагентства в украинские водоемы выпустили более 16,2 млн экземпляров молодой рыбы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства (Госрыбагентства).

"За счет государственного бюджета рыбовосстановительными комплексами Госрыбагентства в 2021 году выпущено в водоемы Украины почти 11 млн экземпляров растительноядных видов рыб и карпа, свыше 1,5 млн экземпляров стерляди, осетра русского и севрюги и более 3,5 млн экземпляров щуки, судака, сома и леща", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, почти 220 тыс. экземпляров дунайского лосося и ручьевой форели выпущено в горные реки Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

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Больше всего выпущено водных биоресурсов Херсонским заводом по разведению молодняка частиковых рыб - 13,4 млн экземпляров. Из них почти 10 млн экземпляров растительноядных видов рыб и карпа и более 3,5 млн штук щуки, судака, сома и леща.

"Еще более 2,6 млн экземпляров молодняка рыб выпущено в водоемы Днепровским осетровым рыбовосстановительным заводом им. Академика Артющика. В частности, более 1,5 млн – стерляди, осетра русского и севрюги и 1,1 млн – растительноядных видов рыб и карпа", - отметили в Госрыбагентстве.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2021 года Кабинет Министров увеличил штрафы за незаконный вылов рыбы - в десятки и даже сотни раз, в зависимости от вида рыбы.