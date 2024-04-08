Большое переселение свидетельствует об изменениях климата, уже насчитано семь тысяч жителей.

В Антарктике, на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" значительно увеличилась популяция пингвинов и сейчас составляет по 500 птиц на каждого полярника.

"В этом сезоне (сентябрь-апрель) украинские полярники насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов на острове Галиндез, где расположен "Вернадский". Их более 7 тысяч! О чем это свидетельствует? Потепление и уменьшение площади морского льда в Антарктике приводит к миграции животных, которые захватывают новые, ранее не заселенные определенными видами территории", - рассказали в Национальном антарктическом центре Украины.

Речь идет о том, что до 2007 года субантарктические пингвины вообще не гнездились возле станции "Академик Вернадский". Главной причиной этого ученые считают позднее оттаивание вод вокруг Галиндеза. Как рассказывают полярники, ранее морозы в этой местности доходили до отметки -20 С⁰ и ниже. Из-за наличия льда пингвины не могли эффективно охотиться и выбирали территории севернее, где она не застаивалась.

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"В связи с потеплением в нашем районе западного побережья Антарктического полуострова субантарктические пингвины устремились на юг. Первые их гнезда появились 2007 году на мысе Марина-Пойнт вблизи станции. Уже в 2020 году количество субантарктических пингвинов на острове составляло 3,5 тысячи, а в 2024 - выросло вдвое и пересекло отметку в 7 тысяч. Учитывая, что сейчас украинские экспедиции имеют 14 участников, то получается по 500 пингвинов на одного полярника/полярницу", - говорят в центре.

Всего в этом сезоне украинские биологи насчитали в своем регионе в Антарктике: 9 колоний теплолюбивых субантарктических пингвинов с общим количеством 35 тысяч, 3 колонии холодолюбивых пингвинов Адели - всего до 5 тысяч. Также зафиксировано чуть более 50 особей антарктических пингвинов, которые любят транзитную зону между Субантарктикой и Антарктикой.

Ученые объясняют, почему важно исследовать динамику изменения в популяциях пингвинов. Говорится, что это - очевидный признак изменения климата в Антарктике. Пингвины активно "удобряют" ледяной континент своим пометом, создавая почву для антарктической растительности.

Вслед за пингвинами в сторону Полярного круга продвигаются и хищники: морские леопарды и поморники (скуа).

В центре напомнили, что субантарктические пингвины приплывают на остров Галиндез, где расположена "Вернадского", на брачный сезон в сентябре-октябре (антарктическая весна). Здесь они собираются в пары, строят гнезда, откладывают яйца, выводят и выращивают птенцов. На антарктическую зиму пингвины покидают окрестности "Вернадского", отплывая туда, где есть чистая вода.

Сюрпризы Антарктики

Участники украинских антарктических экспедиций неоднократно удивляли странным поведением обитателей этой загадочной части Земного круга. Например было зафиксировано гнездование пингвинов на высоте 295 метров над уровнем моря. Пингвина-верхолаза с птенцом ученый обнаружил на мысе Туксен полуострова Киев, который расположен недалеко от острова Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Ранее самыми высокими точками, где ученому встречались гнезда, были скалы на островах Бут и Ховгард высотой 180 метров над уровнем моря.

Также сообщалось об интересном морском котике, который отдыхал в необычном месте - на старинной деревянной лодке. Это животное украинские полярники встретили на острове Десепшен. В этот район котики приплывают в конце лета или начале осени как раз чтобы релаксировать, но обычно они это делают на ровных каменистых участках или пляжах. Но этот котик почему-то облюбовал лодочку.

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