В мэрии отметили, что город не потребляет воду из реки, а использует ее из скважин.

На центральном пляже Чернигова в реке Десна потемнела вода, местами фиксируется массовый замор рыбы. Об этом сообщил и.о. городского головы Александр Ломако.

"По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы", - рассказал он.

Чиновник отметил, что Чернигов не потребляет воду из рек, а использует ее из скважин. Поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет.

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По его словам, сейчас проходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС.

Ломако также добавил, что посещение пляжа было запрещено на прошлой неделе. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Кроме того, усилен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы.

Загрязнение Сейма и Десны - детали

В конце августа стало известно о загрязнении реки Сейм, которая является притоком Десны.

Первый заместитель министра защиты окружающей среды Украины Александр Краснолуцкий сообщил, что загрязнение Сейма произошло на территории РФ, однако неизвестно, было ли это сделано умышленно или это результат какой-то внезапной аварии. Он пояснил, что органические вещества, которые попали в воду, поглощают кислород, в результате чего погибают водные ресурсы.

Для того, чтобы насытить воду кислородом, специалисты проводят искусственную аэрацию.

8 сентября в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что всего за все время ликвидации чрезвычайного происшествия в реках Сейм и Десна собрано около 26 тонн погибшей рыбы.

В ведомстве добавили, что в реке Сейм отмечается стабилизация ситуации. Кроме того, скорость перемещения загрязнения замедлилась в пределах Чернигова. Основная масса загрязненной воды дошла до села Боромыки Черниговского района. Далее по течению состояние поверхностных вод р. Десна удовлетворительное, заверили в министерстве.

В Киевской городской госадминистрации, реагируя на сообщения в соцсетях о том, что загрязнение может в ближайшее время достичь столицы, отметили, что ситуация с качеством воды в Киеве является контролируемой. В случае ее ухудшения, будут применены реагенты для обеззараживания.

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