Лабораторные анализы показали, что в воду попало много органики.

Загрязнение реки Сейм произошло на территории России, однако пока не известно, было ли это умышленное загрязнение или результат какой-то внезапной аварии.

Об этом заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона. По его словам, река Сейм полностью загрязнена. В то же время пробы показывают только органические вещества, химических и токсичных не обнаружили.

Специалисты считают, что загрязнение произошло с какого-то завода. Сейчас продолжаются мероприятия по его локализации. "Такое количество загрязняющего органического вещества - то, что мы видим, это мог быть спиртзавод или другой завод, который находится на территории России", - уточнил заместитель министра.

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Лабораторные анализы показали, что в воду попало много органики, поэтому сейчас трудно прогнозировать, как долго продлится очистка реки. "Органические вещества, которые попали в воду, поглощают кислород, в воде от этого остается очень мало кислорода. И от этого погибают водные ресурсы, рыба", - пояснил представитель Минприроды.

Для восстановления водного ресурса надо проводить аэрацию воды - "взбалтывать" ее, чтобы она насыщалась кислородом. В частности, сегодня в реку сбросили активный ил, который должен поглотить органические вещества, чтобы уменьшить концентрацию и не допустить дальнейшего загрязнения территории.

Загрязнение рек в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 августа Вышгородский городской голова Алексей Момот сообщил, что в Десне обнаружили ядовитое вещество, которое поступает со стороны России. Людям запретили купаться и ловить рыбу.

Позже Момот удалил свой пост, а Госэкоинспекция сообщила, что не обнаружила превышения норм органических и минеральных веществ в пределах Киевщины. Однако украинцам все равно советовали не пользоваться водой из Десны.

Впоследствии в реке Сейм, которая является притоком Десны, также нашли загрязняющие вещества. В Минприроды сообщили, что госкомиссия разработала план очистки двух рек Сейм от загрязнения.

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